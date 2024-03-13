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"kirli para" skandalı! İmamoğlu'ndan “anlatılana göre” savunma!
13 Mart 2024 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 23:25:00

CHP'nin İstanbul il binasındaki "kirli para" skandalı! Ekrem İmamoğlu'ndan “anlatılana göre” savunma...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" Fatih Keleş ve CHP teşkilatından bazı isimlerin milyonlarca liralık paraları saydıkları görüntüler gündem oldu. İmamoğlu'nun kirli para trafiğine ilişkin “anlatılana göre” vurgusu ile yaptığı ilk açıklamalar 24 TV'de yayınlanan "Açık Görüş" programında ele alındı.

Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" Fatih Keleş ve CHP teşkilatından bazı isimlerin milyonlarca liralık paraları saydıkları görüntüleri konuşuyor.

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntülere ilişkin soruşturma sürerken açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

16 MİLYON LİRALIK İTİRAF

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunarak kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kaparo olduğunu öne sürdü. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel bir kanalda katıldığı canlı yayında söz konusu para sayma görüntülerin 4 buçuk yıl önceye ait olduğunu iddia etti.

İmamoğlu, kendisin görüntülerden haberi olmadığını ve sosyal medyadan gördüğünü öne sürerek, "Görüntülerin Ekrem İmamoğlu ile bir ilgisi yok, İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullanarak kendisinin il yöneticisi ve il başkanlığının beyanı üzerine konuştuğunu dile getirdi.

"ANLATILANA GÖRE" SAVUNMA

Ekrem İmamoğlu görüntülere ilişkin savunmasını "anlatılana göre" vurgusu ile yapması dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını hazmedemeyen İmamoğlu, bu tür olaylarda en son Adalet Bakanı'nın konuşması gerektiğini iddia etti.

"DÖKÜLÜYORLAR, YALAN SÖYLÜYOR"

İletişimci-Yazar Ali Saydam 24 TV'da yayınlanan Açık Görüş programında Ekrem İmamoğlu'nun kirli para trafiğine ilişkin savunmasını değerlendirdi. Saydam, "Dökülüyorlar, dökülüyorlar ve buna rağmen sağdan ölçüyor 41 soldan ölçüyor 42. Yalan söylüyor, vaat vermiş hiçbiri tutmamış, 650 bin konut yapılacak yapamaz gerek yok diyor." sözleri ile İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Kapora olması mümkün değil... CHP İstanbul İl Başkanı açık açık itiraf etti

CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Etiketler : CHP Ekrem İmamoğlu Kirli para Para sayma görüntüleri Fatih Keleş
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