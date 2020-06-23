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23 Haziran 2020 Salı 12:43:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 12:43:00

CHP'nin Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırdığı belgelenince İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ihaleye fesat karıştırma suçu ve hapis cezasına dikkat çekildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdek ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

SERBEST REKABET ORTAMININ KASITLI OLARAK ENGELLENEREK

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

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