"CHP'nin en büyük şansı, askeriyiz dediği Mustafa Kemal'in hayatta olmaması..." Tek kullanımlık ve çöpe atılacak korona maskesine Türk Bayrağı koymak hangi zihniyetin ürünü?

"CHP'nin en büyük şansı, askeriyiz dediği Mustafa Kemal'in hayatta olmaması..." Tek kullanımlık ve çöpe atılacak korona maskesine Türk Bayrağı koymak hangi zihniyetin ürünü?

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirlerin başında gelen maske kullanımı, beraberinde yeni tedbirler alınmasını da gerekli kılıyor. Bu kapsamda gelişigüzel bir şekilde çöpe atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, toplum sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 7 Nisan 2020’de yayımlanan bir genelgeyle tek kullanımlık bu ürünlerin iki kere poşetlenerek 72 saat diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde bekletildikten sonra evsel atıkların içerisine bırakılması zorunlu hale getirildi.

“BU MASKEYİ ÜRETMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ?”

Tek kullanımlık maskelerin oluşturduğu risk ortadayken, CHP’nin Türk bayraklı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı maske dağıtması büyük bir tepkiyle karşılandı.

Bir seferliğine kullanılıp çöpe atılacak olan maskelerde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunmasıyla ilgili olarak, “Üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?” tepkisi öne çıktı.