CHP'nin Cambridge Analytica'sı deşifre oldu

CHP'nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket için Ankara'daki Mekik Plaza'nın 4. katı kapattığı öğrenildi. Ofisteki ekibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyor. Plazada Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden yazılımcıların olduğu ve bir İngiliz şirketle anlaşıldığı belirtiliyor. Binaya girişler otoparktan yapılıyor. Bina yeni olduğu için esnaf içeride ne olup bittiğinden habersiz.

Seçimlere yön verme amacıyla kendi 'Cambridge Analytica'sını kuran CHP, Ankara'daki Mekik Plaza'da sosyal medyaya yön veriyor. 40 bine yakın trol ve binlerce bot hesap bu plazada yönetiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'nin sosyal medya karargahı Mekik Plaza'da trol ordusunu yöneten isimlerin başında CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER DE GÖREV ALIYOR

Mekik Plaza'nın 4'üncü katında bulunan sosyal medya ordusunda Türkiye'nin önce gelen üniversitelerinden sosyal medya algoritması üzerinde çalışan yazılımcı öğrenciler ve akademisyenler de görev alıyor.

İNGİLİZ FİRMASI İLE ANLAŞMIŞLAR

CHP'nin sosyal medya propagandası için İngiliz şirket ile anlaştığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin de sık sık merkezi ziyaret ettiği ifade ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Binada güvenlik önlemleri de had safhada tutuluyor. Edinilen bilgiye göre güvenlik sayısı artırılmış. Binaya sipariş getiren kuryeler dahi yukarı çıkartılmıyor. Gelen paketler güvenlik aracılığıyla alınıyor.

GİRİŞLER OTOPARKTAN YAPILIYOR

Mekik Plaza yeni kurulduğundan çevredeki esnaf da binada kimin olup olmadığını bilmiyor. Gün içerisinde binaya girişler genellikle otoparktan yapılıyor. Lüks araçlar plazaya gelerek en fazla 10 dakika durduktan sonra ayrılıyor.