CHP'nin bir yalanı daha patladı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in makam şoförü İlyas Öcal'ı önce özel kalem müdürlüğüne getirildiğini, ardından da şube müdürlüğüne atandığı iddia etmiş, hatta konuyla ilgili geçtiğimiz Mayıs ayında TBMM'ye soru önergesi vermişti. Aslı olmayan bu iddia aylardır bazı kesimler tarafından sürekli gündemde tutulmaya devam edildi. Başta CHP'liler olmak üzere birçok muhalif sendika ve isimler tarafından bu iddia birçok kez dillendirildi, sosyal medya hesapları aracılığıyla algı yaratıldı.

Bugün de aynı iddiayı araştırmadan, sormadan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de gündeme getirdi

BÖYLE BİR ATAMA YAPILMADI

Bakan Özer'in istisnai kadro yetkisine dayanarak bu atamayı yaptığı iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise bakanlık görevindeki kişilerin istisnai kadro yetkisinin olduğunu ancak iddiaların aylardır adeta bir sakız gibi özellikle dillendirildiğini ancak iddia edildiği gibi bir atamanın söz konusu olmadığı söyledi.

HİÇBİR ZAMAN ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİNDE BULUNMADI

Kaynaklar 'İddialarda adı geçen İlyas Öcal isimli kişi MEB bünyesinde hiçbir zaman şube müdürü olarak görev yapmamıştır' dedi.