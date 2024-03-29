CHP'nin belediye başkan adayında FETÖ detayı! Sicilleri kabarık çıktı

CHP Genel Merkezi tarafından Samsun'da Atakum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Serhat Türkel (41) ile ilgili çarpıcı bilgi ortaya çıktı. CHP'nin Belediye Başkan adayı Serhat Türkel'in 51 yaşındaki ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ'nün Lüksemburg yapılanması sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Belçika'da yaşayan Salih Türkel'in 2017 yılından bu yana 7 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.

BELÇİKA'DA LÜKSEMBURG SORUMLUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt bağlantıları diğer FETÖ şüphelileri Hasan Erdem ve Murat Hakan Özçolak ile birlikte ortaya çıkan Türkel'in FETÖ/PDY Lüksemburg yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

AİLE BİREYLERİNİN ADLİ DOSYASI DA KABARIK ÇIKTI

CHP'li Atakum Belediye Başkan adayı Serhat Türkel ve aile bireylerinin adli kayıtlarının da kabarık olduğu görüldü. 2014'te Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'manevi veya mali haklara tecavüze teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı ve günlüğü 20 liradan 304 günün karşılığı olarak 6 bin 80 lira adli para cezası aldığı belirtildi. Türkel hakkında bulunan adli kayıtların dışında, aile bireylerinin terör suçlarını içeren adli kayıtlarının da olması dikkat çekti.