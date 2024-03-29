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29 Mart 2024 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 18:12:00

Ses kaydı ortaya çıktı, kriminal doğruladı: CHP'nin belediye başkan adayına rüşvet soruşturması!

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Muğla'da Menteşe ilçesinin CHP Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın, İmar Komisyon Başkanı olduğu dönemde telefonda rüşvet istediği ileri sürülen ses kaydı yayınlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ses kaydının Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ses İnceleme Büro Amirliği'nce yapılan incelemesinin ardından hazırlanan raporda, birinci derecede Köksal'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen videolu bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta, Köksal'ın Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanı'yken usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Köksal'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, "Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle' sözleri yer alıyor. Telefonu kapattıktan sonra ise, 'Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor' ifadeleri yer aldı. Gonca Köksal, ses kaydının kendisine ait olmadığını belirterek, yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ERİŞİM ENGELİ KALDIRILIMASNA HÜKMEDİLDİ'

Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, ses kaydının sahte olduğuna dair Köksal'ın sunduğu raporun ardından, paylaşımların yayından kaldırılmasına karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Savcılık, Köksal'ın sunduğu ses kaydı bilirkişi raporunun resmi olmadığını dile getirdi. İtiraz üzerine 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayınlanan haberlerin erişim engeli kararının kaldırılmasına hükmetti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ses kaydı videoları ve ayrıca Y.S.K. isimli bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu yazılı suç duyurusu üzerine, olay tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Komisyon Başkanı olan Gonca Köksal hakkında 'rüşvet alma' suçundan soruşturma başlattı.

KRİMİNAL SESİN GONCA KÖKSAL'A AİT OLDUĞUNU TEYİT ETTİ

Öte yandan Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ses İnceleme Büro Amirliği'nce ses kaydı incelendi. Raporda kaydın Gonca Köksal'a ait olduğunun birinci derecede tespit edildiği yer aldı.

Etiketler : CHP MUĞLA MENTEŞE Gonca Köksal rüşvet
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