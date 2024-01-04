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04 Ocak 2024 Perşembe 05:03:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 05:03:00

CHP'nin BAYKAR'a yönelik haksız ithamına bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın'ın İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı ithamlara tepki göstererek, haksız rekabet iddialarının mesnetsiz ve gerçeğe aykırı olduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın, İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı iddialarla ilgili sosyal medya X hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık, BAYKAR'a sunulan yatırım teşviğinde herhangi bir kayırma, fırsat eşitsizliği ve haksız rekabetin bulunmadığını, bunların mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu beyan etti.

Yapılan açıklamada, yatırım teşvikleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının detayları paylaşıldı.

Kararda, insansız hava araçları ve akıllı sistemler üreticisi BAYKAR'a yönelik yeni veya ilave bir devlet destek unsuru bulunmadığı, BAYKAR'ın gerçekleştirmekte olduğu yatırımın sadece İstanbul'u kapsadığı ve buna Edirne ve Tekirdağ'ın ilave edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile BAYKAR'ın proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılması uygun görüldüğü, ancak şirketin bugüne kadar bu desteklerin hiçbirinden faydalanmadığı vurgulandı.

"BAYKAR'ın bir Türk markası olarak elde ettiği başarı, milletimiz için gurur vericidir" denilen açıklamada, bakanlık tarafından bugüne kadar verilen yatırım teşvik rakamları da açıklandı.

2023 yılında bakanlık tarafından verilen toplam sabit yatırım tutarının 1 trilyon 100 milyar lira olduğu ve 5 bin 749 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ifade edildi.

Etiketler : spotcumhurbaşkanlığı kararı haksız rekabet iddiaları ihalar
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