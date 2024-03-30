CHP'nin Bartın adayından skandal hareket: Cam bardak fırlatıp saldırdı!

CHP'li belediyelerin ismi skandallarla ve rezilliklerle anılmaya devam ediyor. CHP'nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısında tartışma yaşadığı kişiye cam bardak fırlattığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerin skandalları bitmek tükenmek bilmiyor.

CHP'nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısında tartışma yaşadığı kişiye cam bardak fırlattığı ortaya çıktı.

ANİDEN FIRLATTI

Yaşanan olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde CHP'li Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısında kendisine tepki gösteren bir kişiyle önce sözlü tartışmaya girdiği ardından da masadan aldığı cam bardağı aniden sert bir şekilde hedef gözeterek tartışma yaşadığı kişiye attığı görüldü.

SALONDAKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Salonda bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı ve tepki gösterdiği olay sırasında CHP'li adayı etraftakilerin kontrol etmekte zorlandığı, yandaşlarının da Yalçınkaya'nın tartışma yaşadığı kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu göze çarptı.

Daha önce iki dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan, CHP'yi TBMM'de Bartın milletvekili olarak temsil eden ve bu dönem de CHP Bartın Belediye Başkan Adayı gösterilen Yalçınkaya'nın şiddet içeren bu görüntüleri büyük tepki topladı.