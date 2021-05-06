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06 Mayıs 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 09:30:00

CHP'nin avukatı istifa etti! 650 milyonu kime verdiniz

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650 milyon TL'nin hesabını verin. CHP'nin ve Genel Başkan'ın avukatı Mustafa Kemal Çiçek, görevinden ve partiden istifa ederken, medya organlarına ve anketçilere ödenen milyon dolarların hesabını sordu.

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Çıkara dayalı bir yapı kurulduğunu belirten Çiçek şunları söyledi: "Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.

Akşam'ın haberine göre, İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."

CHP'Lİ GAYE USLUER DE İSTİFA ETTİ

CHP'nin eski milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer istifa etti. Usluer'in Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı belirtiliyor.

Etiketler : Prof. Dr. Gaye Usluer Mustafa Kemal Çiçek chp Kemal Kılıçdaroğlu
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