VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne 8.941,46 puandan başladı
Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden bir polis memuru daha şehit düştü
Naci Görür İstanbul'u uyardı
Pasifik'te gerilim tırmandı!
"Gazze için harekete geçmemiz lazım"
CHP'nin anketçisi muhalefetin hayallerini yıktı!
14 Mart 2024 Perşembe 09:36:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 09:36:00

CHP'nin anketçisi muhalefetin hayallerini yıktı!

ABONE OL

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adayın yarışı önde götürdüğünü anlattı. Son ankette Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktığını ifade eden Gezici, "Yeniden Refah'a oy verenlere bir soru açıyorum sizin ikinci tercihiniz kim diyorum yüzde 92 oranında Murat Kurum'a oy verdiğini görüyoruz" dedi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi Murat Gezici, son yapılan 3 ankette Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktığını açıkladı.

31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne sayılı günler kalırken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, tv100 yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adayın yarışı önde götürdüğünü anlattı.

"İSTANBUL'DA MURAT KURUM ÖNDE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan araştırmayla ilgili Gezici "Bu araştırma hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. İstanbul'da Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 44,1, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 4,1, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3,1, Mehmet Altınöz yüzde 2,3, Buğra Kavuncu yüzde 1,7, diğer adaylar ise 1,2 görünüyor." dedi.

"MURAT KURUM SON 3 ARAŞTIRMADA YÜKSELEREK GELDİ"

Hacır'ın "Bu araştırmayı yaptınız daha önceden İstanbul'a yönelik yaptığınız araştırma var mıydı, tablo çok mu değişti?" sorusuna Gezici "3 tane var, çok değişti. Ekrem Bey öndeydi fakat arkadan Murat Kurum 3 farklı araştırmada aşama aşama yükselerek geldi. Son 3 araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 47'lerden yüzde 43,5'e gerilediğini görüyoruz." yanıtını verdi.

"KURUM ARADAKİ FARKI 1,8'E KADAR AÇACAK"

Gezici "Araştırmacılar örneklem oluşturur 'Şu ilçede, şu mahallede, şu sokaklarda anket yap' dersiniz, gençte gider araştırma yapar. Orada kişiye 'Burada yaşıyor musunuz?' der ve soru sormaya başlar. Araştırmacılar bunu atlıyor, bunu hata payı içerisinde değerlendiren bir grup var aslında bilimsel olarak onu ayırmak gerekiyor. Bu yüzden ben onların yaptığı kurala göre yaptım bunu, 44,1 çıkıyor ama ben iddialıyım aradaki fark 1,8'e kadar açılacak." diye konuştu.

"YENİDEN REFAH'IN, İMAMOĞLU VE KURUM ARASINDA TERCİHİ KURUM"

Yeniden Refah Partisi seçmenin yerel seçimlerdeki tercihine ilişkin Gezici "Yeniden Refah'a oy verenlere bir soru açıyorum sizin ikinci tercihiniz kim diyorum yüzde 92 oranında Murat Kurum'a oy verdiğini görüyoruz. Yeniden Refah'a peki ikisinden birini tercih etmek zorunda kalsan kimin kazanmasını istersin dediğimiz zaman Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 84'e geliyor." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : chp anket seçim
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX