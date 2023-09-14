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14 Eylül 2023 Perşembe 09:14:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 09:14:00

CHP'nin Akbelen'deki ikiyüzlülüğü Menteşe'de tescillendi

Kaynak: Sabah

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Muğla'nın Akbelen ilçesinde çevreci kılığına giren CHP'lilerin ikiyüzlülüğü Menteşe'de tescillendi. CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verilen, ormanın kalbine hançer gibi saplanan çimento fabrikasının inşaatı mühürlendi. Bölge halkı ekosistem kurtulduğu için mutlu.

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verilmişti. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021'de yapımına başlanan çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak dava açtı.

Menteşe Belediyesi'nin önünde defalarca toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi. Köylüler, 9'da 9 bilirkişi raporuna rağmen kurulmak istenen fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyordu. Muğla 2. İdare Mahkemesi davayla ilgili kararını önceki gün verdi.

Sabah'ın haberine göre, Mahkeme, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne dair dava konusu olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu Kararının hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vardı ve iptal etti. Mahkeme, çok sayıda ağaç kesileceğine, kesilecek ağaçların orman ekosistemine olası etkilerinin göz ardı edildiğine vurgu yaptı.

Mahkeme kararında, çimento fabrikasından dolayı oluşacak tozun, yakınındaki çok sayıda zeytinlik alan ile tarım arazilerine, çiçeklenme ve meyve oluşumuna zarar vereceği vurgulandı. Ayrıca hammadde ocakları ve çimento fabrikasının uzun süreli işletme ömrü dikkate alındığında söz konusu zararların katlanarak artacağı kaydedildi.

Mahkeme kararının ardından CHP'li Menteşe Belediyesi, kurulması için ruhsat verdiği çimento fabrikasının inşaatını mühürlemek zorunda kaldı. Böylece CHP'lilerin Akbelen'deki ikiyüzlülüğü Menteşe'de tescillenmiş oldu.

Etiketler : chpli çevreciler Akbelen çimento Menteşe ormanı çimento fabrikası
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