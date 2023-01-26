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CHP'nin ağır topları birbirine girdi! "Sürpriz isim" kavgası
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26 Ocak 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 09:00:00

CHP'nin ağır topları birbirine girdi! "Sürpriz isim" kavgası

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Seçimlere kısa süre kala, muhalefet kanadındaki adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Altılı Masa'nın adayının liderler arasından değil dışarıdan 'sürpriz' bir isim olacağını iddiası sonrası CHP kanadından söz konusu iddiaları destekleyen bir açıklama geldi. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Fikri Sağlar, 'aday sürpriz isim' vurgusu yaptı. Sağlar'ın açıklamalarını ise diğer Parti Meclisi üyesi Eren Erdem yalanladı.

CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir" dedi. CHP'li Eren Erdem ise jet hızıyla Sağlar'ın iddiasını yalanladı.

Seçime 4 aydan az bir süre kala muhalefetteki adaylık kavgası gittikçe alevleniyor. Altılı masa, 12 Şubat 2022'deki ilk toplantıdan bu yana tam 10 kez bir araya gelmesine rağmen henüz cumhurbaşkanı adayında uzlaşamadı.

RÜZGÂR KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA

Cumhurbaşkanı adaylarını ilk defa net bir şekilde konuşacak altılı masa, 5 Ocak'taki son toplantısında "ortak aday" çıkarılacağına yönelik birer mesaj vermişti. Muhalifler arasında öne çıkan 3 isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında henüz güçlü bir aday ismi gündeme gelmedi. Mansur Yavaş da hafta sonu yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesinin ardından siyasi ikbal kavgasından çekildiğini gösterdi.

AKŞENER MASAYI YIKAR MI?

Masada, Kılıçdaroğlu'na İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu dışında güçlü bir itiraz bulunmuyor. Bu cephede ise Kılıçdaroğlu'nun adının masada resmen geçmesi durumunda Meral Akşener'in masadan çekilmesi ve kendi adayıyla seçime girmesi güçlü bir olasılık olarak duruyor.

CHP'DE ÇATLAK DERİN

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin "gayriresmi" destek verdiği altılı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

Son olarak CHP'nin ağır toplarının birbirini yalanlaması içerde yaşanan kavganın yansıması olarak yorumlandı.

CHP'Lİ FİKRİ SAĞLAR'DAN "SÜRPRİZ ADAY" ÇIKIŞI

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir. At fav'a bekle..." dedi.

EREN ERDEM YALANDI: BU HABERLER GERÇEK DEĞİL ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Sağlar'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra CHP PM Üyesi Eren Erdem Twitter hesabından bu iddiayı yalanladı.

"CHP masaya sürpriz bir isim önerecek" ifadelerinin asılsız olduğunu söyleyen Erdem, "Günlerdir çeşitli mecralarda 'CHP masaya sürpriz bir isim önerecek' gibi haberler yapılıyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. CHP'nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci bir isim önerimiz yoktur. Kılıçdaroğlu, ortak aday olması halinde; farkla kazanacaktır" sözlerini kaydetti.

CHP PM Üyesi Erdem'in açıklamasının devamı şöyle:

"Altılı masanın aday konuşacağı her ortamda, partinin tüm kurullarının ortak iradesi dile getirilecektir. Bu irade başından beri sürekli ifade ettiğim gibi, Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Haberlerde yer alan isimlerin hiçbiri parti kurullarımızın gündeminde yoktur. Saygılarımla... Elbette bu beyanım, CHP'nin kurumsal önerisidir. Altılı masadaki dostlarımız, kurumsal olarak farklı öneriler yapabilir. Nihayetinde liderler bütün önerileri masaya yatırıp nihai kararı verecektir. Masadan çıkacak her karar, ardına düşüp çalışacağımız irademiz olacaktır."

Etiketler : Fikri Sağlar CHP 6 LI MASA HDP
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