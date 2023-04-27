CHP'nin adayının suç kaydı kabarık çıktı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla CHP'nin Kars Milletvekili adayı olarak gösterilmesi partililerin tepkisini çekti.

Alp'in sicili de kalabalık çıktı. Ankara Devrimci Sol Sempatizanı ve Dev-Sol Örgütünün Görüşleri Doğrultusunda Yayın Hayatını Sürdüren Tavır Dergisinde yapılacak olan slayt gösterisine katılacakları ve gösteri sonucunda düzenlenecek toplantıda durum değerlendirmesi yaparak bir dizi eylem kararları alınacak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

BOŞANDIĞI EŞİ KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

İnan Akgün Alp'in doktor olan eşi Ö.O.'dan 2008 yılında boşandığı, boşandıktan 6 yıl sonra ise Ö.O'nun koruma kararı talebinden bulunduğu ortaya çıktı.

Ö.O'nun başvurusu üzerine İnan Akgün Alp'e Koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.