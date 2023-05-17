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17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:55:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:55:00

CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım! Milletvekili paylaşımını sildi

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Geçtiğimiz pazar günü yapılan 14 Mayıs seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden giren Gelecek Partisi, 10 milletvekili çıkardı. Söz konusu gelişme ise Gelecek Partisi'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın seçmenleri arasında büyük tartışmaya neden olurken, parti lideri Ahmet Davutoğlu ise bugün milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Davutoğlu'nun, CHP'li seçmenlerin tepkisi sonrası söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından CHP listesinden TBMM'ye giren vekilleriyle görüştüğünü duyurdu. Davutoğlu'nun paylaşımı CHP'li seçmenlerin tepkisi çekti. Davutoğlu söz konusu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

7'li koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi.

Kesin olmayan sonuçlarına göre, Gelecek Partisi'nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis'e girdi.

Seçimlere CHP listesinden giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili çıkarması ise, muhalefet seçmeni arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Muhalif seçmenler, Gelecek Partisi'nin CHP'nin sırtından geçindiğini ifade ederken, bu gerginlik sosyal medyaya da yansıdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Etiketler : Ahmet Davutoğlu Davutoğlu 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Gelecek Partisi
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