Kaybetme korkusu mu?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı olduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı kadının önce boğazını sıktı sonra ona küfür etti.

Olay anında bir gazetecinin Hasan Akkuş'u durdurmaya çalışırken, CHP'lilerin saldırıya uğrayan kadının yerine Akkuş'un yanında durması dikkat çekti.

Olayın gerçekleştiği dakikalarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, çekimi engellemeye çalıştığı görüldü.

Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yapan Hasan Akkuş, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kendisini, İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğüne getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahcup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" şeklinde sözleriyle teşekkür etmişti.

A HABER MUHABİRİNİ DARP ETTİLER

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek verdi.

Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.

Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti..

YÜZÜNE TEKME ATILDI

Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Darp edilen muhabir Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece'de başörtülü bir kadına ve medya mensuplarına yapılan saldırılar nedeniyle CHP'ye sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Hırsızlıkları, yolsuzlukları; belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden küfreden edepsizler bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşan yine bunlar. 14 Mayıs seçimlerinde "sırf kendilerine oy vermediler" diye depremzedelere en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı. Bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlar ve gazetecilere sergiliyorlar. Büyükçekmece'de İstanbul'da başörtülü yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan utan, utan. Hani kadına şiddet yoktu. Annen yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz" dedi.