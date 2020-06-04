  • BIST
    109537
  • Dolar
    6,7605
  • Euro
    7,6764
  • Altın
    373,5730
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya h ...
Bakan Koca, 4 Haziran Perşembe günü koronavirüs tablosunu açıkladı
Trump, İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları o ...
Kovid-19 salgını dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti
İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
Türkiye geçen yıl uyarmıştı! Trump terör örgütü ilan etmeye karar verdi
İngiltere'de can kaybı 39 bin 904'e yükseldi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın Riva'da toplanacağını açıkladı
Hindistan'da hamile filin 'vahşice' öldürülmesine tepki
ABD'den flaş Libya açıklaması
Almanya'da akaryakıt istasyonlarına 'elektrikli şarj' zorunluluğu
Pakistan'da düşen uçakla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Andorra'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libya Başbakanı Serrac: Bu hepimizin zaferidir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bini geçti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'de erken seçim olmayacak
Trablus'un tamamını Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, Terhune vilayetini kuşatıyor
İyot alımı tiroid hastalıklarını azaltıyor
Ceren Damar'ın katilinin tehditleri tutanaklara geçti
04 Haziran 2020 Perşembe 16:39:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 16:39:00

CHP'liler Gazi Mustafa Kemal'in imzası ve Türk Bayrağı işlemeli maskeleri çöp kutusuna attılar

ABONE OL

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında CHP milletvekilleri, TBMM'de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu maskeleri kullanmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde söz konusu maskelerin çöpe atıldığı görüldü ve büyük tepki topladı. Durumu değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, ''Sizin Atatürk ve bayrak sevginiz bu kadar...'' ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran 2020 tarihinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

CHP'li vekiller; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in dağıttığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bir yanında Mustafa Kemal Atatürk imzası, diğeryanında ise Türk bayrağının yer aldığı kırmızı maskeleri taktı.

Meclis'e getirilen maskeler, CHP'li milletvekillerinin tamamına dağıtıldı.

KULLANIP ÇÖPE ATTILAR

Bazı CHP'li vekiller, maskelerin üzerinde Atatürk imzası olduğu için maskeleri asla çöpe atmayacaklarını söyledi. Ancak gerçekte durum oldukça farklıydı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Meclis koridorlarındaki çöp kovalarının üzerinde Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağı bulunan maskelerle dolu olduğu görüldü.

''SİZİN ATATÜRK VE BAYRAK SEVGİNİZ BU KADAR''

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri alıntılayarak, ''Chp’liler TBMM'de Atatürk’lü ve bayraklı maskeleri çöpe attı.... Sizin Atatürk ve bayrak sevginiz bu kadar...'' ifadelerini kullandı.

BÜLENT TURAN DURUMU ÖZETLEMİŞTİ: ÇERÇEVELETECEKLER Mİ?

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; CHP milletvekillerinin taktığı kırmızı maskenin naylondan yapıldığını belirterek, "Tüm CHP milletvekilleri 'Nefes alamıyoruz kardeşim' diyerek çıkartıp attı. İnanmazsanız açın TV'yi. Ayrıca üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?! Çöpe atmasa çerçeveletecekler mi!" ifadeleri kullanmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de; Turan'ın söz konusu açıklaması eleştirmiş ve "(Bülent Turan) tweet atmış ve maskenin çöpe atılacağından söz etmiş. Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" iddiasında bulunmuştu.

Sertel'in; Meclis'te takılan ve Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin çöpe atılmasına ilişkin nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER