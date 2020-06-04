CHP'liler Gazi Mustafa Kemal'in imzası ve Türk Bayrağı işlemeli maskeleri çöp kutusuna attılar

TBMM Genel Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran 2020 tarihinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.



CHP'li vekiller; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in dağıttığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bir yanında Mustafa Kemal Atatürk imzası, diğeryanında ise Türk bayrağının yer aldığı kırmızı maskeleri taktı.

Meclis'e getirilen maskeler, CHP'li milletvekillerinin tamamına dağıtıldı.

KULLANIP ÇÖPE ATTILAR

Bazı CHP'li vekiller, maskelerin üzerinde Atatürk imzası olduğu için maskeleri asla çöpe atmayacaklarını söyledi. Ancak gerçekte durum oldukça farklıydı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Meclis koridorlarındaki çöp kovalarının üzerinde Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağı bulunan maskelerle dolu olduğu görüldü.

''SİZİN ATATÜRK VE BAYRAK SEVGİNİZ BU KADAR''

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri alıntılayarak, ''Chp’liler TBMM'de Atatürk’lü ve bayraklı maskeleri çöpe attı.... Sizin Atatürk ve bayrak sevginiz bu kadar...'' ifadelerini kullandı.

BÜLENT TURAN DURUMU ÖZETLEMİŞTİ: ÇERÇEVELETECEKLER Mİ?

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; CHP milletvekillerinin taktığı kırmızı maskenin naylondan yapıldığını belirterek, "Tüm CHP milletvekilleri 'Nefes alamıyoruz kardeşim' diyerek çıkartıp attı. İnanmazsanız açın TV'yi. Ayrıca üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?! Çöpe atmasa çerçeveletecekler mi!" ifadeleri kullanmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de; Turan'ın söz konusu açıklaması eleştirmiş ve "(Bülent Turan) tweet atmış ve maskenin çöpe atılacağından söz etmiş. Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" iddiasında bulunmuştu.

Sertel'in; Meclis'te takılan ve Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin çöpe atılmasına ilişkin nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.