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06 Mart 2024 Çarşamba 22:02:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 22:02:00

CHP'liler DEM Parti ile ittifaka ne diyor? Çarpıcı anket sonuçları

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24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programında Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, ‘CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Akın, 'Yüzde 65,1 oranında Türkiye kamuoyunun ‘hayır, yapmamalı' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise yüzde 36.1'i aynı şekilde 'hayır' diyor.' ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm bunların yanı sıra CHP ile terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti arasındaki kirli ittifak da genel seçim sonrası devam ediyor.

Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, 'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' sorusu ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptıklarını belirtti.

Akın, "'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' diye sorduğumuzda, yüzde 65,1 oranında Türkiye kamuoyunun 'hayır, yapmamalı' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise yüzde 36.1'i aynı şekilde 'hayır' diyor. Üçte bir oranında aslında DEM parti ile yakınlaşmadan 'evet Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı iktidara gelebilmek için her yolu mübah gören, bütün tuşlara basan her tarafa yeşil ışık yakan bir muhalefet seçmeni var. CHP'de daha fazla öbeklenmiş bir muhalefet seçmeninden bahsedebiliriz. Fakat DEM Parti ile yakınlaşmaya CHP seçmeninin 3'te biri karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

'CHP, DEM PARTİ İLE UZLAŞMASINDAN ZARAR GÖRÜYOR'

CHP'de değişimin Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirten Akın, "Bir motivasyon yüklenebilmesi için muhalefetin. 'Tıpış tıpış oy veren' muhalefet kitlesinin şu anda iktidarı yenmek için, bir numaralı parti olmak için yeterli olmadığını gören CHP, şu an açılımı, Millet İttifakı'nı 'kent uzlaşısı', uzlaşı, iş birliği, ittifak ne dendiği önemli değil. Seçmen ne ifade ettiğini net anlıyor. DEM Parti ile uzlaşmasından yakınlaşmasından şunu net olarak söyleyebiliriz CHP zarar görüyor. Çünkü seçmenin oy verme davranışını belirleyen 2 faktör var. Güven ve vaat. Birçok litaratür taraması yaptığımızda bunun geçtiğini görüyoruz. " dedi.

Etiketler : chp dem parti ittifak anket 24 TV AÇIK GÖRÜŞ
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