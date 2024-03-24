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CHP'li Zeydan Karalar'dan skandal sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
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24 Mart 2024 Pazar 22:39:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 22:39:00

CHP'li Zeydan Karalar'dan skandal sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz

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CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, skandal bir açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u hedef alan Karalar, 'Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar skandal sözlerinin hemen ardından ise 'Yayını kesin bunu yayınlamayın' dedi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Zeydan Karalar yine büyük bir skandala imza attı.

Seçim çalışmaları için Adana'da bir mitingde konuşan Zeydan Karalar, tam anlamıyla bölücülük yaptı. Konuşması sırasında "Derler ki sizin kardeşinizim. Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" sözlerini kullanan Karalar, yaptığı skandal açıklamanın ardından "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karalar, Arap kökenli olan MHP'li Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u kast ederek bu çirkin ifadeleri kullandı. 2024 Yerel Seçimleri'nde de tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olan Topuz'un "Ülkücü" kimliği üzerinden Karalar'ın yaptığı bu skandal açıklama büyük tepki çekti.

'ASLA DEM PANKARTLARINI İNDİRMEM' DEMİŞTİ

Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.

Etiketler : chp adana Zeydan Karalar dem parti
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