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10 Haziran 2023 Cumartesi 18:34:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 18:34:00

CHP'li Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partilisini tokatladı

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CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partilisine tokat attı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partilisine tokat attı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan hezimeti bir türlü kabullenemeyen CHP elitleri, seçim hezimetinin faturasını Kılıçdaroğlu yerine partililere kesmeye başladı.

ZEYDAN KARALAR'A BÜYÜK TEPKİ

Tarihi seçimlerin ardından sandık görevlileriyle toplantıda bir araya gelen CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı yaşlı bir partiliyi herkesin gözü önünde tokatladı. Bu ana tanık olan salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP'li Zeydan Karalar'a büyük tepki yağdı.

Etiketler : zeydan karalar tokat adana chp
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