CHP'li Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partilisini tokatladı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı partilisine tokat attı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan hezimeti bir türlü kabullenemeyen CHP elitleri, seçim hezimetinin faturasını Kılıçdaroğlu yerine partililere kesmeye başladı.

Tarihi seçimlerin ardından sandık görevlileriyle toplantıda bir araya gelen CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çağırdığı yaşlı bir partiliyi herkesin gözü önünde tokatladı. Bu ana tanık olan salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP'li Zeydan Karalar'a büyük tepki yağdı.