İETT'yi böyle batırdılar

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, her gün kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT'nin CHP yönetiminde nasıl işletilemez hale getirildiğini anlattı:

EHİL KADRO TASFİYE EDİLDİ

"İETT, asırlık bilgi birikimine ve tecrübeye sahip güzide bir kuruluşumuz. İBB'nin toplu taşıma hizmetlerinde çok önemli bir rolü var. Bütün toplu ulaşımı koordine ederek büyük bir filoyla İstanbullulara hizmet veriyor. AK Parti yönetimimde 3 bin 250 yeni otobüs temin edildi ve 1999 yılında özel halk otobüsleri yenilendi. Toplamda ise 6 bin 510 araçla hizmet verdi. 155 yeni hat kazandırılarak, 4 bin 618 durak modern hale getirildi. Tüm toplu taşıma sektörüne örnek, bakım onarım işletme dahil araç temin modeli sayesinde filosu mütemadiyen sefere ve kaliteli yolculuk hizmetine uygun hale getirildi. Geldiğimiz noktada 'liyakat liyakat' söylemleriyle algı yaratmaya çalışan şimdiki yönetim toplu taşıma sektörü ile hiçbir alakası olmayan İstanbul'u tanımayan, yönetişim becerilerinden uzak kadroları bu güzide kuruluşumuzun başına getirdi. Yetişmiş başarılı kalifiye ekibi, "namus sözleri" verildiği halde çeşitli baskılar, çok iyi bildikleri Mobbing ile tasfiye edildi."

ARIZALI ARAÇLAR ALDILAR

"Filo yaşlandı. Her yıl filoya 300-400 araç ilave edilmesi gerekirken 3,5 yılda sadece 160 araç temin edildi. Yeni alınan araçlarda elektrik arızası, direksiyon optimizasyon problemi, çekiş problemi kapı arızası, su geçirme problemleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, filonun tamamı hizmete verilemiyor. Herhangi bir tecrübesi bulunmayan firmaya çok yüksek bedel ile bakım onarım hizmet alımı işi verildi. Garajlardaki teknik kadro refüze edildi. Bakım kontrol işi ehlinden alındı. Yedek parça ve ambar stok takip sistemi bozulmuş. Tesellüm sistemi çalıştırılmamıştır."

700 ARIZA, 350 SEFER İPTALİ

"Sürücü personelden gelen arıza şikâyetlerine zamanında müdahale edilmiyor. Günlük ortalama 700'e varan arıza ve 350 civarında planlanmış sefer iptalleri var. Özellikle sabah garaj çıkışı oluşan arızalar, yolda kalmalar. Her akşam ana haber bültenlerinde yeni bir araç arızası, yeni bir araç yangını, yeni bir metrobüs kazası haberi yayınlanıyor. İmzaladıkları kilometre başı hizmet alımı sözleşmesine göre özel halk otobüslerine ödenmeyen hak edişler... Bu konuların hepsi İETT Araç Alım Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu'nun raporunda da yer aldı."

FİLO HURDALIĞA DÖNÜYOR

"Kalifiye yönetici problemi, yeni proje çıkmaması (durağanlık), yönetici, memur, işçi ve sürücü personelin motivasyon sorunları mevut. Maalesef bu gidişle bir sonraki döneme dağılmış garaj yönetimi ve hurda bir otobüs filosu kalacağı aşikârdır. Beklentimiz bir an önce İETT geleneklerine uygun yönetim organizasyon yapısı kurularak kuruma daha fazla zarar verilmemesidir."

FATURA VATANDAŞA

"2 murakıp İETT ile ilgili bir çalışma yürütüyor. Tespitlere göre, kurumun mali dengesi bozuldu, bütçe borçlanma oranları arttı. Bütçe gider kalemleri arasındaki faiz giderlerinde yüzde 114,86 artış görülüyor. Bu şu anlama geliyor; İETT yüksek faizle borçlanıyor. Bu fark ise vatandaşın cebinden çıkıyor. İETT Türkiye'nin en pahalı biletini satıyor. İBB yönetimi, UKOME Kurulu'ndaki bazı üyelerin duyarlılığı sayesinde yüzde 195 oranında bilet fiyatlarında artışa gitti. Bu duyarlılık olmasaydı İBB'nin yapacağı oran yüzde 265'ti."

YÖNETİLMEZ DURUMA GELDİ

"3 yıllık süreçte otobüs alım yatırımları yok denilecek seviyede az, kurum asıl iş konusundan uzaklaşmıştır. 2021 yılı gelir ve giderler bütçeleri arasındaki fark 1 milyar 100 milyon civarında iken 2022 yılında daha yıl bitmeden bu farkın 2 milyar 250 milyon civarında olduğu tespit edildi. Dolayısıyla kurum mali açıdan yönetilemez duruma geldiği beyan edilmiştir."