CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
CHP ve HDP'liler 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi sonrası Meclis'te protesto başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın vatandaşın vergileri ile alınan meclisteki sıraları adeta parçalamaya çalışması ise büyük tepkiye neden oldu.
Mecliste 3 ismin vekilliklerinin düşürülmesinin ardından gerginlik yaşandı. HDP ve CHP'li vekiller sıralara vurup slogan atarak protesto gösterisi yaptı.
Bu protesto sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın tavrı ise büyük tepki çekti.
Çekilen görüntülerde meclisteki sıraya kırarcasına vuran, çekmece bölümüne zarar vermek için dakikalar boyunca uğraşan Kaya'ya AK Partili vekillerin tepki gösterdiği görülüyor.
Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir çok vatandaş CHP'li Kaya'ya tepki gösterdi.
Flaş görüntüler... CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! "Devlet malı o, babanın malı değil!" https://t.co/nYHMmVjcna pic.twitter.com/ekTuJ5v6Yy— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) June 5, 2020
İşte o tepkilerden bazıları...
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