CHP'li vekil kürsüyü kırdı, bedelini ödemedi!

CHP'li vekil Burak Erbay kürsüyü kırdı, bedelini ödemedi! 10 bin 800 liralık dava
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Meclis'te çekiçle telefon kıran CHP Milletvekili Burak Erbay, kürsüyü parçaladı. Meclis Başkanlığı zararı elektronik ürünler hariç 10.800 TL olarak hesapladı. Erbay parayı ödemedi, Meclis Başkanlığı konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme zararın tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma 18 Mayıs'ta.
TBMM Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında çekiçle cep telefonunu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hakkında, meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı.
ZARARI KARŞILAMADI
Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, davalının yol açtığı zararın, tamiratın TBMM atölyesinde yapılması halinde elektronik ürün ve malzeme hariç 10 bin 800 lira olduğu belirtildi. Söz konusu zararın en az maliyetle giderilmesi amacıyla 21 Ekim 2022'de davalıdan ödeme talebinde bulunulduğu ancak Erbay'ın bu talebe karşılık vermediği aktarıldı. Hasarla birlikte işçilik giderlerinin de bilirkişi tarafından tespit edilerek Erbay'dan tahsili istendi. Zararın maddi boyutunun tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderen Mahkeme, yargılamaya 18 Mayıs 2023'te devam edecek.
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