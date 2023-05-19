Tuncay Özkan'ın KRT ve ANKA yalanı!

Hakkında görevi bırak çağrıları yapılan CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı bir canlı yayın programında KRT ve ANKA Haber Ajansı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, "1982 yılından beri medyanın içindeyim. Bu arkadaşlarımın çoğu benimle çalıştı. ANKA Ajansı'nın sahibi olan Ali Fırat Atabaş, benimle çalışmış bir arkadaş. Ali Fırat benim çok sevdiğim kardeşim. Bütün verileri koyu. O söylese dahi benim böyle ajansım ve televizyon kanalım yok. Ben CHP'de sorumluluk alanı medya ve iletişimden sorumluluğundayım. Veriyle ilgili başka bir arkadaşım sorumlu." dedi.

'HABERSİZ KUŞ UÇMUYOR'

Gazeteci Bahar Feyzan ise, sosyal medya hesabından Özkan'ın bana ait değil dediği televizyon ve ajansın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Anka Haber Ajansı'nın kendisine ait olmadığını söylüyor. Hatta arada ağlıyor da. Haberimin arkasındayım KRT TV ve ANKA Haber Ajansı, Tuncay Özkan'a aittir. Kağıt üstünde; eski bilgi işlemcisi ve Televizyon'da alelade çalışan kişiler bir anda televizyon ve haber ajansı sahibi olamayacağı gibi. KRT TV ve ANKA'da kendisinin haberi olmadan kuş uçmuyor. Sadece milyonlarla değil Türkiye'nin geleceğiyle de oynuyorsunuz... Ağlamayın, dik durun milletvekilliğinden de, partiden de istifa edin" paylaşımını yaptı.