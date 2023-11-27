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“Sel ve su baskınlarına son” dediği İzmir göle döndü
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27 Kasım 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 08:15:00

CHP'li Tunç Soyer'in, “Sel ve su baskınlarına son” dediği İzmir göle döndü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Fırtınayla etkisini artıran yağışta binaların çatıları uçtu, ev ile işyerlerini su bastı. CHP'li Soyer'in, “Sel ve su baskınlarına son” dediği İzmir göle döndü.

Türkiye, kış mevsiminin etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde fırtına ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

'SEL VE TAŞKINLARA SON'

Geçtiğimiz yıl üst geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri astıran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözleri kağıt üstünde kaldı.

Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yağışın ardından denizin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda işyeri, apartman ve dükkanı su bastı.

BOTLA KURTARILDILAR

Konak'ta sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

BASKINLARIN NEDENİ 'KÜRESEL ISINMAYMIŞ!'

14 Aralık 2020'de yaşanan yağış sonrası denizin taşmasıyla Mavişehir'i su basmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir ve Karşıyaka bir daha böyle bir taşkın yaşanmayacak. Bu son olacak" diye söz vermişti. Soyer, 2021 yılında Mavi Şehir'de su basma olaylarını yaptığı çalışmalarla bitirdiğini açıklamıştı. Dün İzmir'i tekrar su basması sonrası Soyer, bunun nedeni olarak dünyada yaşanan küresel ısınma olduğunu söyledi.

EMİNÖNÜ'NDE YİNE AYNI MANZARA

İstanbul Eminönü'nde bulunan yeraltı çarşısı esnafı isyan etti. Esnaf Emrah Kandemir, "Su denizin yükselmesiyle merdivenlerden çarşıya akıyor. İSKİ'yi aradık, itfaiyeye yönlendirdi. Bir işlem yapmıyorlar. Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz" dedi.

Etiketler : chp tunç soyer sel taşkın izmir
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