CHP'li Tunç Soyer, Halk TV'nin sahibine milyonluk ihaleyi peşkeş çekti
Yaptığı gaflarla gündeme gelen CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'na, 896 bin TL'lik maske ihalesi verdi.
Her fırsatta hükmeti yandaşa ihale vermekle suçlayan CHP'lilerin gerçek yüzü ortaya çıktı. İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yandaş medyaya para dağıttı.
Tunç Soyer, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'na 896 bin TL'lik maske ihalesi verdi. Her fırsatta CHP'lilerin avukatlığını yapan Halk TV'ye belediyenin parası peşkeş çekildi.
- CHP'li Tunç Soyer, Halk TV'nin sahibine milyonluk ihaleyi peşkeş çekti
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