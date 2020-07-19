  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8584
  • Euro
    7,8354
  • Altın
    399,1010
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başakşehir şampiyon oldu, Mehmet Topal tarihe geçti
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik
Şampiyonluk kutlaması
Okan Buruk'un tarihi başarısı
Erdoğan'dan Başakşehir'e şampiyonluk tebriği
CHP'li Tunç Soyer belediye binasını LGBT renklerine boyattı, AK Parti'den sert tepki geldi: Sessiz k ...
Fenerbahçe derbisinin galibi Beşiktaş... İşte maç özeti ve golleri
Süper Lig'de şampiyon Başakşehir oldu, lige veda eden ilk takım ise Ankaragücü
İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Çok acı olay! Eşinin gözü önünde can verdi
Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı
Üvey kardeşler dehşet saçtı! Anne hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 1 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiye'nin Ayasofya kararını böyle yorumladı: Bizans'ın ikinci çöküşü
Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü
Ayasofya'daki mozaiklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
İzmir'de korkutan manzara! İki yunus balığı sahile vurdu
Türkiye'nin en turistik ilçesinde büyük rezalet! Deniz çöplüğe döndü CHP'li belediye seyirci kaldı
Mide küçültme ameliyatı ölüm getirdi!
Bakan Koca Koronavirüs Türkiye 19 Temmuz tablosunu paylaştı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir
19 Temmuz 2020 Pazar 23:27:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 23:57:00

CHP'li Tunç Soyer belediye binasını LGBT renklerine boyattı, AK Parti'den sert tepki geldi: Sessiz kalamayız

ABONE OL

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye binasının kolonlarını LGBT'yi simgeleyen renklere boyattı. AK Parti, 197 bin lira ödenerek gerçekleştirilen skandal işleme sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasını görenler LGBT'yi simgeleyen renkler ile karşılaştı. Kolonların bu renklere boyanmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından binaya ait fotoğrafları da paylaşan Dağ 197 bin lira ödenerek yapılan işleme ateş püskürdü.

Dağ şu ifadeleri kullandı;

''Bu kolonlar İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait. Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz.

Sn. Soyer'in başkanlığı döneminde belediye eliyle LGBT'ye açık şekilde alan açılmaya çalışılmakta ve bu konu farklı zamanlarda şehrin gündemine getirilmektedir. AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı.

Şu bilinmelidir ki; İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özelikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sn. Soyer'e çağrıda bulunuyoruz: O renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin.''

EN ÇOK OKUNAN HABERLER