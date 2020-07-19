CHP'li Tunç Soyer belediye binasını LGBT renklerine boyattı, AK Parti'den sert tepki geldi: Sessiz kalamayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasını görenler LGBT'yi simgeleyen renkler ile karşılaştı. Kolonların bu renklere boyanmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.



Sosyal medya hesabından binaya ait fotoğrafları da paylaşan Dağ 197 bin lira ödenerek yapılan işleme ateş püskürdü.

Dağ şu ifadeleri kullandı;

''Bu kolonlar İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait. Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz.

Sn. Soyer'in başkanlığı döneminde belediye eliyle LGBT'ye açık şekilde alan açılmaya çalışılmakta ve bu konu farklı zamanlarda şehrin gündemine getirilmektedir. AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı.

Şu bilinmelidir ki; İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özelikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sn. Soyer'e çağrıda bulunuyoruz: O renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin.''