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CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
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17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00:00

CHP'li Tekin'den destek geldi! "HDP'liler neden bakanlık yapmasın?"

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Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın seçimlerde ikinci tura kalınması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceği çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den destek geldi. 'HDP'liler neden bakanlık yapmasın?' diyen Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaad edilebilir' şeklindeki ifadelerini Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapması konusunda, 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.

Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.

Etiketler : Dursun Çiçek CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP TBMM yasama organı
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