"Herkes şark kurnazı"

"HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla 6'lı masada kriz çıkaran CHP'li Gürsel Tekin, HDP ile aynı masaya oturmayı reddeden İYİ Parti'ye sert tepki gösterdi. Tekin, "Milleti kandırmayın, ayıptır. Suskunuz ama koyun değiliz." dedi.

Millet İttifakı'nda HDP tartışmaları devam ederken Gürsel Tekin katıldığı bir canlı yayın programında sert açıklamalar yaptı.

"SUSKUNUZ AMA KOYUN DEĞİLİZ"

Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti'den gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.