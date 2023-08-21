CHP'li Tatlısu'dan skandal sözler: Belediye personelini tehdit edip küfürler savurdu

CHP Yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu, belediye personeline önce küfür etti ardından saldırdı! Mansur Yavaş'ın atadığı daire başkanının rezaleti anbean cep telefonuyla görüntülendi.

Mansur Yavaş'ın atadığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline önce küfür etti ardından da saldırdı. Yaşanan bu skandal ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek de Tatlısu'nun Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında dövdüğünü iddia etmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, bir belediye personeline küfürler savurdu, "Sen de, eşin de hemen istifa edin." diye baskı yaptı. Hızını alamayan Tatlısu, kendisini kayda alan personele saldırdı. Tatlısu'nun daha önce de Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında darp ettiği iddia edilmişti. Adnan Tatlısu, barınma ihtiyacını gidermek için belediyeye çağrılan vatandaşları da, 'Yer yok' diyerek bakanlığa göndermeye çalışmıştı.

BELEDİYE PERSONELİNE KÜFÜR ETTİ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, ABB çalışanı olan bir personele sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü küfür etti. O anlar bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

"HEMEN İSTİFA EDİN"

Tatlısu'nun kaydedilen görüntüde, "Sen de, eşinde hemen istifa edin. Seni oraya gelip si..." dediği duyuluyor. Daha sonra yanındaki bir kişiye 'Şahitsin değil mi?' diyen Adnan Tatlısu, belediyeye geçerek işçinin yanına gidiyor.

Tatlısu'nun telefondaki öfkesi geçmedi. Belediyeye giderek işçiyi bulan Tatlısu bir de saldırı gerçekleştirdi. İşçinin, "Beni tahrik edemezsiniz." dediği duyuldu.