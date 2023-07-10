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CHP'li Soyer, kötü yönetimin faturasını vatandaşa kesti: Suya yüzde 43 zam
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10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:58:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:58:00

CHP'li Soyer, kötü yönetimin faturasını vatandaşa kesti: Suya yüzde 43 zam

Kaynak: AA

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki kötü yönetimin faturasını vatandaşlara kesmeye devam ediyor. Son alınan kararla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Tunç Soyer zam İzmir suya zam
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