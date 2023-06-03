Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve Mansur Yavaş'ın akrabasını eleştirdi diye Yavaş tarafından işten kovulan CHP'li Twitter fenomeni Oğuzhan Atsız, Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atsız, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan CHP üyesi çalışanlara hayatı zindan ettiğine dikkati çekti.

"MANSUR YAVAŞ'I BEN ŞİŞİRDİM BEN PATLATACAĞIM"

Mansur Yavaş'ı sert bir dille eştiren Atsız, "Bu böyle olmayacak. Size Mansur Yavaş'ın Türkçe bile bilmeyen ekiple nasıl Türk milliyetçisi gibi davrandığını, belediye başkanı olunca personeli nereden temin ettiğini, zar zor belediyeye giren az sayıdaki CHP'li personele hayatı nasıl zindan ettiğini anlatacağım. Yavaş dönemindeki bankamatik sayısını göstereceğim. Körü körüne kimseye sahip çıkmayın, Mansur Yavaş'ı ben şişirdim ben patlatacağım."

KAPININ ÖNÜNE KOYMUŞTU

Yerel yönetimin başına gelirken çeşitli sözler veren ancak uygulamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adeta muhalefetin savunucusu gibi hareket eden Oğuzhan Atsız'ı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sonrasında kapının önüne koymuştu.