Yine Türkiye başarısını hazmedemedi!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde adından söz ettiren Bayraktar İHA/SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi. Twitter'dan yapılan fake haberde "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi.

İLK RAHATSIZLIĞI DEĞİL

SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" denildi. Bu haberi paylaşan Sezgin Tanrıkulu "Bu korku size yeter troller... Ama emin olun adil olacağız" ifadesini kullandı. Tanrıkulu, 5 Eylül 2017'de Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında bir teröristin SİHA ile etkisiz hale getirilmesinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenlemiş, Hakkari'de SİHA'ların sivilleri vurduğunui iddia etmişti: "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AK Parti, 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü."