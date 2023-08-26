CHP'li Polat'ın çirkin sözlerine AK Parti'den sert tepki... "Haddini ve yerini bil!"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Dikili'deki İlçe Kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandı. CHP'li Polat'ın hadsiz ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li Polat'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun."

Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş.



Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine... — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 26, 2023

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI EYYÜP KADİR İNAN'DAN MAHİR POLAT'A TEPKİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.

Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi.

Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

"LEKESİ SIÇRAYAN ÇİRKEFSİN"

AK Partili Şebnem Bursalı ise CHP'li Mahir Polat'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP'li Polat'a, "Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın" diyen Bursalı, Polat'a siyasette seviye hatırlatması yaparak şunları söyledi:

"Halk içinde bir sözümüz vardır Polat'ın durumu da aynı o hesap; Vekil olmuş ama adam olamamış! Bu sözleriyle Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın. Lekesi sıçrayan çirkefsin. Kendi partisinin kongrelerinde yuhalanmaktan, kendi mahallesinde bile kapısını çalacak 10. Köy bulamayan bir siyaset esnafı kalkmış milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunmuş. Bu halinle vasatlık seviyesinin de dibisin! Bu üslup ve siyaset seviyesi aslında CHP'nin bildik seviyesi. Son 22 yılda 13 kez bu seviyeye pirim vermeyen bu necip millete ve sandıkta yenemedikleri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaret ve iftiralarla saldıranlara en güzel cevabı niye milletimiz verecektir. Milletin oylarıyla iki Kez seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret, Türk milletine hakarettir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, devletimize hakarettir. Haddini bil!'