"Arkadaşlar, o videolara baktığınız zaman, Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğiniz anlatılıyor. Niye revize yapalım? Yani Kıbrıs'ın dağlarına milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim? Genel başkan yardımcısı arkadaşımız bununla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Gerçekten bakıyorum, karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz, çok da güzel, dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. Yani bu niye bizim kullandığımızı bunlar da kullanıyorlar? Kıbrıs'ın dağlarına diktiğimiz o bayrağın, dikilen o bayrağın Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri olduğunu söylüyorlar diye herhalde kıskandılar."
CHP'li Öztrak'tan 'EOKA' rezaletine akla ziyan savunma: "Çok güzel, dört dörtlük video"
Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin yer alması ve tepki çekmesi üzerine sorulan soruya cevap veren Öztrak, "Niye revize yapalım. Çok güzel video, dört dörtlük." ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
"CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Bu videoya ilişkin o görüntülere ilişkin bir revize, değişiklik yapılacak mı? sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:
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