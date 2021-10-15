CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü "çiftçi" çete lideri çıktı

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15 Ekim 2021 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 14:01:00

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' sahte evlilik çetesi lideri çıktı

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CHP Milletvekili Özgür Özel'in "Traktörüne haciz gelen zor durumdaki çiftçi" diye tanıttığı Mustafa Şimşek adlı şahsın çiftçi olmadığı; evlenme vaadiyle kandırılan kadınlara yönelik bir suç çetesi lideri olduğu ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu öne sürdü. Mustafa Şimşek isimli kişinin evlilik çetesi lideri olduğu ve suçunu canlı yayında itiraf ettiği ortaya çıktı.

Kütahya'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e çiftçi olduğunu öne süren bir kişi sitemde bulundu. İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRMIŞ

Ancak Özel ile görüşen Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DA TUTUKLANMIŞTI

Üstüne üstlük Şimşek, geçen yıl ocak ayında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Etiketler : MÜGE ANLI CHP ÇİFTÇÇİ MADUR Özgür Özel Mustafa Şimşek
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