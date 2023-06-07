CHP'li Özgür Özel'i terleten 'Kılıçdaroğlu' sorusu: Doğru da ne yapacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden hezimetle ayrıldı fakat koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından CHP lideri, eleştirilere kulak tıkayıp parti yönetimini görevden aldı ve kendisine yakın isimleri görevlendirdi. CHP lideri, istifa eleştirilerine kulak tıkayıp parti yönetimini görevden aldı ve kendisine yakın isimleri görevlendirdi.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'istifa' çağrılarına değindi.

"Parti yönetimi hangi kıstasa göre belirlendi? Aynı isimler görev alıyor" sorusuna "Yeni atanan MYK üyeleri bir kıstasa göre belirlendi. Partiyi kurultaya götürecek bir MYK atadı, kıstas bu." cevabını verdi.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPTINIZ

Özel, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilerin bugün Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığına dair yorumlara ise, "Doğru da ne yapacaksın?" diyerek yanıt verdi.

ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI YAPANLARI HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrısı yapanları hedef alan Özgür Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı'ndan" demişti.