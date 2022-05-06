CHP'li Özgür Özel yine şaşırtmadı!

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06 Mayıs 2022 Cuma 10:02:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 10:04:00

CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı

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Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da yer alan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Gelişme sonrası HDP'li vekillerin de aralarında yer aldığı bir grup, ailelere saldırdı. Güvenlik güçlerinin araya girmesine tepki gösteren HDP'li Ayşe Acar Başaran ile polisler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıkarak, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

6 HDP'Lİ GÖZALTINDA

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

BABAMIN KANININ HESABINI SORDUM MU SANA?

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi. Başaran da polise 'Düşman' diye seslendi.

CHP İTTİFAK ORTAĞI HDP'YE ARKA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı. Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

KABUL EDİLEMEZ BULUYORMUŞ!

Özel paylaşımında şunları söyledi: "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."

Etiketler : HDP Genel Merkezi binası Özgür Özel CHP
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