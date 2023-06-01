CHP'li Özel'in sözleri yeniden gündem oldu... "Kaybedince devam etme işi olmaz"

CHP'li Özel'in sözleri yeniden gündem oldu... "Kaybedince devam etme işi olmaz"

Türkiye, 14 Mayıs milletvekillerini, 28 Mayıs'ta ikinci tura kalan seçimlerde de cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle çıkarken Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 250 binden fazla oy farkı attı.

14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'ta da hezimete uğrayan muhalefette kriz sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2020 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

2020 yılında yaptığı konuşmada 2023'teki seçimler hakkında konuşan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Kaybedince devam etme işi olmaz, olacak şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başaramadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım"