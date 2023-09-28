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28 Eylül 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 08:30:00

CHP'li Özel'den terör sevici Tanrıkulu'na destek... "Haksızlık yapıldı"

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CHP'li Özgür Özel TSK'yı hedef alan ve Mehmetçik'e yönelik çirkin iftiralarda bulunan Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi. CHP'li Özel, "Tanrıkulu'na haksızlık yapıldı. Vekilimi linç ettirmem." dedi.

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi. Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını söyleyen Özel, "Maalesef parti sözcümüz (Faik Öztrak) de benzer tavra girdi. Tanrıkulu bunları şaibe kalmasın diye soruyor. Kendi milletvekilimi linç ettirmem" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuştu.

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP DE TANRIKULU'NU KINADI: DOĞRU BULMUYORUZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı. Tanrıkulu hakkında fezleke de hazırlandı.

"MİLLETVEKİLİMİ LİNÇ ETTİRMEM"

CHP genel başkanlığına adaylığını duyuran Özgür Özel, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Tanrıkulu'na arka çıktı.

Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını söyleyen Özel, "Maalesef parti sözcümüz (Faik Öztrak) de benzer tavra girdi. Herkes aklını başına alacak. Partide milletvekilim yanlış yaparsa hesap sorulur, soruşturma açılır. Tanrıkulu 'ben bu tip soruları TSK töhmet altında, şaibe altında kalmasın diye soruyorum' diyor. Ömer Çelik'in peşine takılıp da kendi milletvekilimi linç ettirmem." dedi.

Etiketler : Özgür Özel Sezgin Tanrıkulu gündem chp
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