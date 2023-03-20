Bakanlık hayalleri başladı!

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20 Mart 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 07:45:00

CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı

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Altılı Koalisyon'da koltuk krizi büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.

Altılı Koalisyon'da cumhurbaşkanlığı krizi büyürken bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.

"Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." diyen Özel, şunları söyledi:

'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor.' diyen Özel, 'Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı? ifadelerini kullandı.

Etiketler : Altılı Koalisyon CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Süleyman Soylu

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