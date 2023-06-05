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05 Haziran 2023 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 15:04:00

CHP'li Murat Karayalçın'dan seçim itirafı! "Ciddi bir başarısızlık"

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CHP'li Murat Karayalçın, milletvekili seçimlerinde alınan başarısızlık nedeniyle CHP teşkilatlarına yüklendi. Karayalçın, Meclis seçimindeki başarısızlığın nedenini CHP örgütünde yaşanan 'düşük siyaset kapasitesi'ne bağladı. Karayalçın "Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı. Sandıktan zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terk etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.

Daha önce 6'lı masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından CHP örgütlerine yüklendi.

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:
Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir
Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu seçim murat karayalçın
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