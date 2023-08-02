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02 Ağustos 2023 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 07:46:00

CHP'li Murat Karayalçın: İmamoğlu'na 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı

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14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. 'Genel Başkanlık' amacıyla hareket eden İmamoğlu'nun 'değişim yemeği'ne katılan Murat Karayalçın yaşananları anlattı. CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğinin mesajını verdiğini belirten Karayalçın, 'İmamoğlu gülümseyerek karşıladı' dedi.

CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, geride kalan gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği 'değişim' yemeğinde yaşananları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde aday olması gerektiğini söyleyen Karayalçın, "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" ifadelerini kullandı.

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, gizli Zoom toplantısının ifşa edilmesiyle yaşanan kavga ve karşılıklı hamleler daha da hızlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle yemekte buluştu. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafa ve yenilen yemeğe ilişkin Haber Global TV canlı yayınında merak edilenleri cevaplayan CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, İmamoğlu'na göndermelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın, "Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA 'ADAY OLMA' DEDİM GÜLÜMSEYEREK KARŞILADI"

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" şeklinde konuştu.

Etiketler : CHP Ekrem Ekrem İmamoğlu
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