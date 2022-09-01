VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00

CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ağı Başkan Ali Kılıç'a uzandı! Örgüt lideri İBB'nin müdür yardımcısı Haydar Battal

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP'li Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anda İBB'de Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın örgüt lideri olduğu ve baş döndüren rüşvet trafiğinin dakika dakika kaydedildiği dosyadaki detaylar ortaya çıktı. Aktif görevde olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyasının bu dosyadan ayrıldığı belirtildi.

Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 5'i tutuklu 21 şüphelinin bulunduğu 121 sayfalık iddianamede dikkat çeken isimler yer aldı.

2018 yılında gerçekleşen 21 ayrı eylemde 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçu işlendiği saptandı. Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 5'i tutuklu 21 şüphelinin bulunduğu 121 sayfalık iddianamede dikkat çeken isimler yer aldı. 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianamede eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal da bulunuyor.

PARTİLİ İÇİN DEVREYE GİREN BAŞKAN KILIÇ'A SORUŞTURMA

Bir ihbarla başlayan soruşturmada şüpheliler hakkında dinleme kararı verildi. İddianamede de şüpheliler arasındaki rüşvet trafiği dakika dakika yer aldı. 2018 yılında gerçekleşen 21 ayrı eylemde saniyeler içinde yapılan rüşvet konuşmasının kronolojisi ortaya çıkarıldı.

Dosyada en dikkat çeken görüşmelerden biri şu an Maltepe Belediye Başkanı olan Ali Kılıç'ın yardımcısı olan Haydar Battal ile yaptığı görüşmeydi. Başkan Kılıç'ın "...Bir arkadaş, demirli ondan sonra işte orda biliyorsun son yasaya takılmış 65 metrekareden 55 metrekareye falan düşmüş 10 metrekare daha düşmüş, sen yöneticilerle görüş ama bu arkadaş partide bir arkadaş sana yönlendireceğim, zaman zaman şeye ihtiyacımız olabilir iş bitirmeye" şeklinde yaptığı bir konuşma yer aldı.

İddianamede bu konuşmaya yönelik savcılık, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısını arayarak partiden olduğunu söylediği kişinin arsa işlemleriyle ilgilenmesini istediği değerlendirmesini yaptı. Bu noktada hala aktif görevde olan Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyasının bu dosyadan ayrıldığı ortaya çıktı.

İŞTE ŞÜPHELİLER

İddianamede eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal da bulunuyor.

RÜŞVETİN KODU 'BORÇ'

Savcılık, zabıta denetimlerinin yapılmaması, usule aykırı yapılaşmaların durdurulması noktasında bir müdahalede bulunulmaması gibi konularda örgüt lideri ve yöneticilerinin örgüt üyesi zabıta müdürünü arayarak talimat verdiğini değerlendirdi. Ayrıca şüphelilerin rüşveti 'borç' tabiriyle şifrelediklerini belirledi. Örgüt mensupları arasında belirgin bir hiyerarşik bağ ve görev dağılımı olduğunu kaydeden savcılık her eylemden Haydar Battal'ın haberinin olduğunu ve örgüt liderinin Battal olduğunu kaydetti.

BATTAL'IN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu bulunan Haydar Battal'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçundan 20 yıla kadar, diğer örgüt yöneticisi ve üyelerinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet alma-verme" suçlarından değişen oranlarda hapsi talep edildi.

Etiketler : İBB CHP Haydar Battal
Babasını geçti

Babasını geçti
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Hüngür hüngür ağladım

Hüngür hüngür ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes