Örgüt lideri İBB'den çıktı

Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 5'i tutuklu 21 şüphelinin bulunduğu 121 sayfalık iddianamede dikkat çeken isimler yer aldı.

2018 yılında gerçekleşen 21 ayrı eylemde 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçu işlendiği saptandı. Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 5'i tutuklu 21 şüphelinin bulunduğu 121 sayfalık iddianamede dikkat çeken isimler yer aldı. 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianamede eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal da bulunuyor.

PARTİLİ İÇİN DEVREYE GİREN BAŞKAN KILIÇ'A SORUŞTURMA

Bir ihbarla başlayan soruşturmada şüpheliler hakkında dinleme kararı verildi. İddianamede de şüpheliler arasındaki rüşvet trafiği dakika dakika yer aldı. 2018 yılında gerçekleşen 21 ayrı eylemde saniyeler içinde yapılan rüşvet konuşmasının kronolojisi ortaya çıkarıldı.

Dosyada en dikkat çeken görüşmelerden biri şu an Maltepe Belediye Başkanı olan Ali Kılıç'ın yardımcısı olan Haydar Battal ile yaptığı görüşmeydi. Başkan Kılıç'ın "...Bir arkadaş, demirli ondan sonra işte orda biliyorsun son yasaya takılmış 65 metrekareden 55 metrekareye falan düşmüş 10 metrekare daha düşmüş, sen yöneticilerle görüş ama bu arkadaş partide bir arkadaş sana yönlendireceğim, zaman zaman şeye ihtiyacımız olabilir iş bitirmeye" şeklinde yaptığı bir konuşma yer aldı.

İddianamede bu konuşmaya yönelik savcılık, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısını arayarak partiden olduğunu söylediği kişinin arsa işlemleriyle ilgilenmesini istediği değerlendirmesini yaptı. Bu noktada hala aktif görevde olan Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyasının bu dosyadan ayrıldığı ortaya çıktı.

İŞTE ŞÜPHELİLER

İddianamede eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal da bulunuyor.

RÜŞVETİN KODU 'BORÇ'

Savcılık, zabıta denetimlerinin yapılmaması, usule aykırı yapılaşmaların durdurulması noktasında bir müdahalede bulunulmaması gibi konularda örgüt lideri ve yöneticilerinin örgüt üyesi zabıta müdürünü arayarak talimat verdiğini değerlendirdi. Ayrıca şüphelilerin rüşveti 'borç' tabiriyle şifrelediklerini belirledi. Örgüt mensupları arasında belirgin bir hiyerarşik bağ ve görev dağılımı olduğunu kaydeden savcılık her eylemden Haydar Battal'ın haberinin olduğunu ve örgüt liderinin Battal olduğunu kaydetti.

BATTAL'IN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu bulunan Haydar Battal'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçundan 20 yıla kadar, diğer örgüt yöneticisi ve üyelerinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet alma-verme" suçlarından değişen oranlarda hapsi talep edildi.