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CHP'li kurmaylara sert sözler! "Ahmaklık, geri zekâlılık, saçmalık"
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25 Şubat 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 09:00:00

CHP'li kurmaylara sert sözler! "Ahmaklık, geri zekâlılık, saçmalık"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Meral Akşener, İmamoğlu'nun Saraçhane mitingine katılması üzerine CHP'den gelen eleştirilerle ilgili soruya “Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Geri zekalılık her tarafta mevcut” cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı miting sonrası CHP'den yükselen eleştiriler hakkında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde kendisine eşlik eden kurmaylarına yönelik çok sert ifadeler kullanan Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Geri zekalılık her tarafta mevcut" dedi. Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan muhteremler beni ararlardı, (İmamoğlu ile otobüse çıktığında) ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zeka, beceremediler" ifadelerini kullandı.

FOX TV canlı yayınına konuk olan Meral Akşener, Saraçhane ziyaretinin ardından başlayan "İYİ Parti'nin adayı İmamoğlu'mu" tartışmalarına yönelik şunları söyledi:

YANINDAKİ MUHTEREMLER

"Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri zekalılık her tarafta mevcut. Onun için böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, içişlerine karışır oldum. Tam tersine ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni aralardı."

"Ben o yukarı çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya benim telefonumdan bir düzenek kurulurdu. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka. Beceremediniz sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışır oldu. Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada bir birçok şeye dikkatliyiz."

UYSAL: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı Youtube'deki bir programda "Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı" sorusuna cevap verdi: "Toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde güç denklemi. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle masadan çıkması kategorik olarak ifade ediyorum. Bu noktada elbette biz Demokrat Parti olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz."

Etiketler : meral akşener ekrem imamoğlu kemal kılıçdaroğlu

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