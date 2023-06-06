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06 Haziran 2023 Salı 12:05:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 12:05:00

CHP'li Kocasakal'dan Özgür Özel'e sert sözler

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CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 28 Mayıs hezimetinin 'başarı' olduğunu öne sürerek, “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var." açıklamasına CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal cevap verdi. Kocasakal, "Koltuklarınız bir beş sene daha garanti, bu hayat sizlere güzel" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs hezimetinin 'başarı' olduğunu öne sürerek "Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın AK Partili çıkar" dedi.

Özel'e yanıt CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal'dan geldi.

'ARTIK BU MASALLARI KİMSE YUTMUYOR'

Twitter hesabından açıklamada bulunan Kocasakal, "Özgür Bey, artık bu masalları kimse yutmuyor! Asıl bunca hezimete rağmen "kalmalı" diyenlerin altını kazımak lazım! Bakalım neler, kimler ve hangi hesaplar çıkıyor! Sahi, bu sürdürülmek istenen fakat "sürdürülebilir" olmayan başarısızlık kime yarıyor? Üstelik o %48 CHP'ye verilmedi, millet İttifakına da verilmedi. "Erdoğan'ın karşısındaki aday" a verildi! Üzerine hiç bir katkınız olmadığı açık, zaten olsaydı seçim kazanılırdı! 2014 seçimlerinde de Ekmeleddin İhsanoğlu %38 oy almıştı, yani bu oy kendi oyu muydu?" ifadelerini kullandı.

'BEŞ SENE DAHA HAYAT SİZLERE GÜZEL'

"Bu gibi çarpıtmalarla kimseyi kandıramazsınız, başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Üstelik bu oy sizler parti içi iktidarınızı koruyup sürdürün diye de verilmedi! Sonuç olarak beş yıl daha bu iktidar devam edecek, siz hala neyin başarısından bahsediyorsunuz?" diyen Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama koltuklarınız bir beş sene daha garanti, bu hayat sizlere güzel! İnsanları umutsuz ve çaresiz bırakan sizin bu vurdumduymazlığınız, koltuk hırsınız.Yani küçük olsun sizin olsun öyle mi? Ama artık insanlar aynı berbat filmin devamını izlemeyecek, tıpış tıpış hareket etmeyecektir. Türk milleti;tüm algı operasyonlarınıza, çarpıtmalarınıza,basın ve sosyal medyadaki masalcı ve vaftizcilerinize,fetvacılarınıza rağmen sizi "taht oyunlarınızla" baş başa bırakıp bir şekilde gerçek anlamda kurucu değerleri esas alan bir siyasi yapıyı inşa edecektir."

Etiketler : Özgür Özel CHP yönetimi Ümit Kocasakal
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