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19 Mart 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 10:15:00

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube üyeleri, maaş konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle eylem yaptı.

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube üyeleri, maaşlarının eksik yatması, bazı ayların maaşlarının ise hiç ödenmemesi nedeniyle eylem yaptı.

Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Personel A.Ş. çalışanlarının şubat ayı maaşının yüzde 50'si, 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ödenmemiştir. Kent A.Ş. çalışanlarının ise ocak ayı maaşı yüzde 30 eksik şekilde parça parça şekilde yatırıldı. 2021'den kalan 2 ikramiye de henüz ödenmedi" dedi.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "Karşıyaka işçisi köle değildir" sloganları attı.

PİŞKİN SÖZLERE TEPKİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir TV programında sarf ettiği "Personele borç çok düşük miktarda, hayati öneme sahip değil" ifadelerini de hatırlatan Gümüştekin, şöyle konuştu: "Her bir kuruş alnımızın teri, çocuğumuzun ekmeğidir. Çözüm, işçinin evine götüreceği ekmeği, çocuğunun cebine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir."

Etiketler : karşıyaka belediyesi cemil tugay çalışan eylem maaş

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