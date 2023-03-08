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08 Mart 2023 Çarşamba 20:54:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 20:54:00

CHP'li Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği söz ve beyanlar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha sonra vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturma kapsamında savcılığa sunduğu iki sayfalık yazılı savunmasına da yer verildi. Kaftancıoğlu'nun savunmasında, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu, küçük düşürme ve aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdüğü aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında geçen ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek Kaftancıoğlu hakkında kovuşturma izni talep edildiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün de kovuşturma izni verdiği kaydedildi.

"CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYEN NİTELİKTE"

Şüphelinin sarf ettiği sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca sözlerin kamuya açık bir alanda söylenmesi nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği anlaşılan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaftancıoğlu, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Etiketler : canan kaftancıoğlu chp hapis istemi ceza

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