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17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:04:00

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden manidar etkinlik... 'Ormanda SU Arayan Kadın' temalı dans

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İzmirlileri günler süren su kesintisi nedeniyle isyan ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şaşkınlık yaratan bir etkinlik düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Doğaçlama Dans Festivali'ni andıran 'Ormanda su arayan kadın' temalı dans gösterisi düzenleyen belediye, günler boyunca su sıkıntısı çeken vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Dikili ilçesinde günler süren su kesintisi nedeniyle vatandaşları mağdur etmişti. Yaz ayında su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışmıştı.

Ellerinde su bidonlarıyla su bekleyen vatandaşların görüntüleri henüz hafızalardayken İzmir Büyükşehir Belediyesi, şaşkınlık yaratan bir etkinliğe imza attı.

İZMİR'DE MANİDAR ETKİNLİK

İBB'nin organize ettiği Doğaçlama Dans Festivali'ni andıran 'Ormanda Su Arayan Kadın' temalı dans gösterisi düzenleyen belediye, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi Ormanda Su Arayan Kadın Tepki
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