CHP'li İmamoğlu'ndan 'kahramanlık' manipülasyonu... Kendisini süper kahramana benzetti
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, reklam çalışmalarına bir yenisini ekleyerek kendisini "kahraman" ilan etti. AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, aradan geçen 3 yılın ardından 1 metre yeni metro yapılmadığını, buna rağmen reklama ve PR'a 849 milyon TL harcandığını açıkladı.
Son dönemde artan metro arızaları, iptal edilen seferler, arızalı asansörler ve yürümeyen yürüyen merdivenlerin halktan tepki çekmesinin ardından, CHP'li İmamoğlu kendini kahraman ilan etti. Oysa Mehmet Tevfik Göksu, aradan geçen 3 yılın ardından 1 metre dahi yeni metro çalışması yapılmadığını, İmamoğlu'nun sadece manipülasyonlara ve reklam çalışmalarına 849 milyon TL harcadığını duyurdu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı süresi boyunca İstanbul Metrosu'na yatırım yapmadığını hatırlatan Tevfik Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş." ifadelerini kullandı.
Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş. https://t.co/a6rdJmiuoc— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 28, 2022
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